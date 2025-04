Percusionista venezolano relató con espanto cómo pudo sobrevivir a la tragedia en el Jet Set

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El percusionista venezolano, Carwin Javier Molleja, relató este miércoles cómo pudo sobrevivir a la tragedia en la discoteca Jet Set, que ha dejado un centenar de muertos en República Dominicana.

Según los cálculos de Carwin, en el local habían más de 200 personas.

“Fui con mi madre, que tiene alrededor de seis días acá en el país. Yo tengo contactos, porque soy músico, y el maestro Rubby Pérez le hace una invitación a mi mamá, y yo pasé con los músicos. Logro ingresar a la discoteca, estaba muy full, realmente. Me paro en la barra y compro dos cervezas”, comentó Carwin en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy para Onda La Superestación.

Carwin fue ubicado junto a su madre en una mesa a la izquierda de la tarima, junto a la pared del recinto, desde donde podía observar el show y buena parte del público.

“Como a mitad de concierto, de hecho, hay un video que está viralizado, que es el video mío, me doy cuenta de que la gente como que se dispersa y yo pienso que se van a agarrar a golpes. Cuando me doy cuenta, veo que se está cayendo algo, pero yo entiendo que es algo mínimo. No estaba al tanto porque estaba un poco lejos de lo que ocurría”, epxlicó.

Sobre el instante en que se desató el trágico derrumbe del techo, Carwin indicó: “Sin decirte mentiras, eso pasa con en algunos 20 segundos. Yo me quedo analizando, yo conozco esa discoteca como músico porque yo había trabajado muchísimas veces con diferentes artistas, de hecho, la primera vez que me presento ahí fue con Proyecto A, de Venezuela. Me digo que este techo en verdad está como un poco deteriorado y, efectivamente, eso se vino todo a pique, absolutamente todo. Fue un desastre total, yo no sabía qué estaba pasando, escuchaba los gritos y, gracias a Dios, es una de las cosas que me tiene un poquito en shock, no sé cómo logré sobrevivir de ahí. Tengo golpes en la espalda, en la cabeza porque yo tapé a mi mamá”.

Por fortuna, Carwin consiguió ubicar una ruta de escape inesperada.

“Pude salir por una puerta del lado izquierdo que, nunca en mi vida sabía que allí estaba, y pasé por encima de personas que ya estaban, lamentándolo mucho, muertas, o personas pidiéndome ayuda, pero yo no tenía cabeza para eso porque yo lo que quería era sacar a mi mamá”, expresó.

“Me imagino que alguien en tarima pudo identificar que se estaba cayendo algo del techo, pero, como vuelvo y te digo, nunca imaginamos que se iba a caer la discoteca entera”, agregó.

Carwin perdió a una amiga dominicana que se encontraba junto a su hermano a solo unos 20 pasos de la mesa en que se había sentado con su madre.

Pese al caos, estimó que las autoridades y rescatistas llegaron relativamente pronto al lugar para atender a las víctimas.

“La lección que me da esto es que tengo una nueva vida, volví a nacer, y realmente no sé ni explicarte lo que pasó, anoche di gracias a Dios por estar vivo. Unas noches antes, una semana antes, me presenté en esa tarima también en otro show”, culminó el percusionista criollo.