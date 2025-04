Dura respuesta de Andrés Velásquez a Diosdado Cabello

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El líder democrático de La Causa R, Andrés Velásquez, emitió este jueves una dura respuesta contra las acusaciones sin fundamento pronunciadas por Diosdado Cabello durante su último show televisivo.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

A continuación, el mensaje íntegro de Andrés Velásquez:

“ALERTA.

Declaración de Andrés Velásquez.

Una vez más el corrupto y represor del régimen Diosdado Cabello hace graves acusaciones en mi contra. Rechazo categóricamente las infamias vertidas sobre mí en su show televisivo y al respecto quiero hacer las siguientes precisiones:

Como ya es costumbre, este individuo, prevalido del poder que usurpa, difama a diestra y siniestra a quien le da la gana. Es una acostumbrada práctica para tratar de evadir la responsabilidad directa que tiene en la destrucción de Venezuela. Diosdado, a mí no me vas a agarrar de chivo expiatorio y mucho menos vas a lograr que calle mis denuncias y detenga mi lucha por lograr que Venezuela pueda vivir en libertad, en democracia y que nuestros compatriotas puedan vivir en una Venezuela digna.

La electricidad está racionada con apagones programados todos los días y esa no es mi culpa. Los trabajadores laboran en condiciones de esclavitud y eso no es culpa mía. Destruyeron a PDVSA y a las empresas básicas de Guayana y eso no es mi culpa. Intervinieron y arruinaron la agroindustria y no es mi culpa. Destruyeron toda la institucionalidad del país y eso tampoco es mi culpa. La corrupción se ha convertido en uno de los grandes males de Venezuela y eso tampoco es mi culpa. Son ustedes, los que hoy usurpan el poder, los únicos responsables y culpables de este desastre. Diosdado, tus esbirros podrán secuestrarme y desaparecerme, pero eso no va a detener la lucha de los venezolanos por vivir en un país libre. Mi lucha es democrática y pacífica y el país lo sabe.

Ratifico que, en las elecciones de ficción convocadas para mayo, recibirán el mayor repudio de los ciudadanos, se quedarán solos y será una nueva derrota que el pueblo les propinará.

Andrés Velásquez”