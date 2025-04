Khloé Kardashian reveló la razón por la que no ha tenido sexo en casi cinco años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Khloé Kardashian, estrella de televisión y empresaria de 40 años, declaró en una entrevista con Us Weekly que no ha mantenido relaciones sexuales en casi cinco años. Según sus propias palabras, retomaría su vida íntima únicamente si conociera a alguien “realmente especial” y “muy persistente”.

“Vas a tener que ser realmente especial para interrumpir mi estilo de vida actual, mi agenda y cómo priorizo mi tiempo, y solo para hacerme sentir esas mariposas”, afirmó Kardashian. La celebridad es madre de dos hijos, True, de 6 años, y Tatum, de 2, ambos fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson. En la misma entrevista, explicó que se alejó del mundo de las citas para concentrarse completamente en sus hijos.

Kardashian, exesposa del también basquetbolista Lamar Odom, con quien estuvo casada durante casi siete años, señaló que su decisión de no involucrarse sentimentalmente responde a la necesidad de evitar distracciones que puedan alejarla de sus responsabilidades como madre. “No quiero que nadie me quite tiempo con mis hijos. No digo que lo permitiría, pero no sé si quiero esa distracción ahora mismo”, sostuvo.

La fundadora de la marca Good American insistió en que, aunque no descarta volver a tener una pareja en el futuro, la persona tendría que ser excepcional. “No digo que voy a esperar hasta que tengan 20 años, pero va a tener que ser alguien realmente, realmente especial para que quiera compartir mi tiempo con otra persona además de mis hijos”, explicó.

