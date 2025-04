Wilfrido Vargas emitió un comunicado expresando su solidaridad tras la tragedia del Jet Set (Video)

Posteado en: Actualidad, Sucesos

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El reconocido músico Wilfrido Vargas expresó su dolor ante la reciente tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que cobró la vida de numerosas personas, incluyendo al icónico merenguero Rubby Pérez.

Por lapatilla.com

“Es la República Dominicana la que en estos momentos se siente consternada, es un profundo dolor que yo no recuerdo haber visto, sentido, escuchado con 75 años de edad. Esta tragedia en el Jet Set me sumerge en un dolor que no conocía”, dijo el músico en el video.

El maestro del merengue destacó la magnitud de la pérdida para el país y para los pueblos amigos de la República Dominicana. En particular, Vargas dedicó emotivas palabras a Rubby Pérez, a quien consideraba un hijo y un hijo de la patria.

“Al yo escuchar la noticia de Rubby, me sentí muy mal, pero me sentí muy mal, cualquiera se siente muy mal, las redes sociales me hicieron más sufrir. No existe un músico que sea tan Rubby Pérez, ni un Rubby”, expresó Vargas.