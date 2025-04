Comenzarán a requerir el Real ID para abordar vuelos en EEUU a partir de esta fecha

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) anunció este viernes la implementación de las medidas de aplicación de la identificación REAL ID en los puntos de control de la agencia, una medida que impactará a millones de viajeros en todo el país a partir del próximo mes.

Por Noticias Telemundo

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“La secretaria Noem y la Administración Trump están aplicando la Ley REAL ID de 2005 y las regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado Adam Stahl, alto funcionario de la TSA que desempeña las funciones del administrador. “El requisito de la REAL ID refuerza la seguridad al hacer que las identificaciones fraudulentas sean más difíciles de falsificar, frustrando a criminales y terroristas”.

El 7 de mayo, la TSA dejará de aceptar en sus puntos de control las identificaciones emitidas por los estados que no sean compatibles con REAL ID. “Todos los pasajeros de líneas aéreas mayores de 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck, deben presentar una identificación que cumpla con REAL ID u otra identificación aceptable, como un pasaporte, en los puntos de control de seguridad de la TSA. En virtud de este requisito, no se denegará el embarque a los no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y que se autodeporten voluntariamente en vuelos internacionales”, explican las autoridades en el comunicado.

Los pasajeros que presenten un documento de identidad expedido por un estado que no sea compatible con el REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (como un pasaporte) pueden sufrir retrasos, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita pasar por el control de seguridad.

La exigencia de la Real ID responde a una recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, que llevó al Congreso a aprobar la ley REAL ID en 2005. Esa medida estableció unas normas mínimas de seguridad para los permisos de conducir y las tarjetas de identificación oficiales, con el fin de garantizar que las personas fueran quienes decían ser.

Las personas pueden solicitar un REAL ID o documento de identidad real concertando una cita en su oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por su sigla en inglés).

Lea más es Noticias Telemundo