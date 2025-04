La otra cara: “El miedo a la Itaca forzada” Por José Luis Farías

El regreso a Ítaca es una de esas frases que, al igual que una imagen lejana, se va llenando de significado con el tiempo, de forma lenta, como una herida que, al cicatrizar, revela más de lo que pretendía ocultar. No es simplemente un regreso físico, como el de Ulises a su isla natal, sino algo más complejo, más profundo: un retorno simbólico, existencial, a ese lugar que se convierte en el centro de todos los deseos, aunque a veces parezca inalcanzable, como una luz al final de un túnel. Ítaca no es solo una isla, es el lugar al que todos, en algún momento, aspiramos regresar, aunque sepamos que nunca lo haremos de la misma manera.

Ese regreso no es sencillo ni directo, como pensaría cualquiera que se asome a la historia de Ulises. No se trata solo de superar los monstruos del camino o las tentaciones que nos desvían, sino de enfrentarse a un sinnúmero de sombras que nos acompañan: las amenazas de un régimen, personificadas en la implacable Gladys, esa agente del régimen que, como tantos otros, se presenta como la voz del “hombre nuevo”, la sombra de un mundo que, a fuerza de imposiciones, quiere transformar lo que somos. Y, sin embargo, no es solo esa amenaza lo que deja marca; también lo es el dolor más íntimo, el cáncer de Angela, su esposa, que con su lento, inexorable avance revela lo que realmente importa, lo que se pierde irremediablemente.

Está también la mentira, esa necesidad de esconder la verdad a Rafael, porque, ¿quién no ha sentido alguna vez que la verdad no es más que un fardo demasiado pesado para cargar? Y, sin embargo, todo eso es solo parte del viaje. En medio de esas tormentas, esos monstruos reales e imaginarios, aparece Fela, la madre de Aldo, cuya presencia se hace de pronto tan reconfortante, como un refugio del mundo. Su voz, esa mezcla de sabiduría y dulzura, resuena en el aire, recordándonos lo que, tal vez, hemos olvidado: que “la amistad”, en su forma más pura, “es un privilegio”, y que, más allá de todos los conflictos y las tormentas, hay algo en lo que siempre podemos apoyarnos.

Ítaca es todo eso: un lugar idealizado que no existe como tal, pero que vive en nosotros. Un regreso que es tanto físico como emocional, que no se trata solo de llegar a un destino, sino de reconciliarse con el camino. El regreso a Ítaca es, en el fondo, un regreso a uno mismo, un retorno a lo que hemos sido, lo que hemos perdido y, a veces, lo que aún podemos encontrar. Y es esa mezcla de esperanza y resignación la que nos acompaña siempre, como una sombra que se niega a desaparecer.

En la obra de Homero, Ítaca es mucho más que un punto en el mapa: es la esencia de la búsqueda, sin duda, la búsqueda del Amadeo de Canet y Padura. El regreso no es solo un retorno a la seguridad de casa, sino a uno mismo, a la esencia que se pierde entre las batallas y los desengaños. Y ahí radica la paradoja: Ítaca no es tanto la meta, sino la luz que guía a través de las sombras, las que pueden devolverle a Amadeo su capacidad para escribir, perdida en su desarraigo. El regreso no es una acción concreta ni un final claro; es una forma de mirar, un reconocimiento de que todo lo vivido, incluso las pérdidas y desilusiones, ha sido necesario para entender lo que realmente importa.

¿Qué sucede cuando llegamos finalmente? El regreso a Ítaca, según la literatura moderna y las reflexiones filosóficas, está marcado por la dificultad de reconciliar lo que se ha dejado atrás con lo que se encuentra al volver. Las expectativas y la idealización del retorno pueden chocar con la dura realidad del presente. Lo que se encuentra al final del viaje no siempre es lo soñado. La Ítaca de Ulises está llena de sorpresas y desilusiones. El regreso a casa, en realidad, no es lo que muchos piensan: no es una victoria fácil, ni un cierre feliz. No hay ni aplausos ni grandes gestos, solo el retumbar sordo de los días que siguen, cada uno parecido al anterior, cada uno marcado por las mismas pequeñas batallas que nos aguardan. Es una vuelta a la normalidad, esa normalidad que no tiene nada de gloriosa y mucho de repetitiva, de cotidiana. Y en esa normalidad, las personas siguen siendo lo que son, con sus rabias y sus certezas, con sus mentiras y sus verdades a medias. Tania, por ejemplo, sigue allí, con su crítica recia, casi feroz, que parece querer demostrar que nada ha cambiado, que nada debe cambiar. Rafael sigue guardando secretos, porque, aunque no lo diga, hay cosas que no sabe cómo compartir, cosas que no quiere compartir. Eddy, en cambio, parece no haber cambiado en absoluto: su simpatía, sus ganas de vivir, la energía que destila sin darse cuenta. Aldo es, por supuesto, el mismo, sincero hasta la ingenuidad, siempre buscando esa verdad que, tal vez, nunca llega. Y Amadeo, por último, con su pretensión de regresar para quedarse, sin comprender que la casa, como la vida, ya no es la misma, que nada se queda quieto, que todo se va transformando, aunque a veces no queramos verlo.

Sin embargo, es precisamente en esa normalidad donde se encuentra la verdadera grandeza de Ítaca. No en los héroes que la alcanzan, sino en los que se quedan, en los que viven con la esperanza de su regreso, en los que no dejan de esperar, de soñar, de resistir. El regreso a Ítaca no es solo un retorno a un hogar, sino una afirmación de que, incluso en la incertidumbre, en el desamparo, en las noches oscuras del alma, existe una fuerza que nos mantiene en marcha, nos obliga a continuar y nos recuerda que la verdadera Ítaca está en el viaje mismo, no en el final.

Al final, el regreso a Ítaca se convierte en algo más profundo que una simple cuestión de espacio. Es una reflexión sobre lo que realmente significa llegar a casa, sobre lo que verdaderamente se busca al regresar, y sobre cómo el retorno puede ser solo una parte del ciclo infinito de la vida, en el que siempre estamos regresando y siempre estamos partiendo. Y eso es lo que hace de Ítaca un símbolo tan universal: no es un lugar, no es un destino, sino la manifestación de nuestra constante necesidad de pertenecer, de entender y de volver a nosotros mismos: romper el miedo, en el caso de Amadeo.