Alejandro Sanz hizo ver el cinismo de Nicolás Maduro: Verle hablando de fraude es como ver a Dumbo hablando de orejas

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El conservador Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador hasta 2029, según los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el pasado domingo 13 de abril. Le ha sacado 12 puntos a su principal rival, Luisa González, quien esa misma noche se negó a reconocer los resultados y denunció “el más grotesco fraude electoral”. “Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas”, avisó la correísta. Tanto los resultados electorales como las declaraciones de la opositora han dado mucho que hablar y uno de los que no se ha quedado callado ha sido Nicolás Maduro. El presidente venezolano se ha sumado a González y este lunes calificó las elecciones presidenciales ecuatorianas de “fraude horroroso” durante una reunión con la coalición política venezolana Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. “Pretenden imponer una hegemonía militar amenazando con bombardeos e invasiones como nunca se había visto”, dijo el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El cantante español Alejandro Sanz, que ya ha cargado contra Nicolás Maduro en el pasado, no ha tardado en dar su opinión en su perfil de X: “Ver a Maduro hablando de fraude electoral es como ver a Dumbo hablando de orejas”, ha criticado este martes ante sus 13,9 millones de seguidores en esta red social.

Por: El País

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La publicación del autor de Corazón partío o Quisiera ser en la que compara a Maduro con el famoso elefante de Disney ha aglutinado enseguida miles de reacciones, algunas aplaudiéndolo y otras denostándolo. “Se llama dictadura”, han dicho muchos usuarios, dándole la razón. “O como ver a Alejandro Sanz hablar de pagar a Hacienda”, se repetía entre los más críticos, después de años de noticias sobre el endeudamiento del cantante.

Esta no es la primera vez que el artista no se muerde la lengua en cuanto a lo que opina del presidente venezolano, que el pasado 28 de julio volvió a hacerse con el cargo después de 12 años en él, en unas elecciones que también han sido muy cuestionadas. “Nadie con un mínimo de sentido común se puede creer que Maduro ganó las elecciones ayer. Es tan burdo el abuso que, simplemente, confirma lo que ya se sabía. Lo de Venezuela no se llama democracia, sino descaradocracia”, escribió el cantautor en X tras saberse los resultados.

El descontento del cantante español con la política venezolana viene de lejos. Desde mediados de los años 2000, Alejandro Sanz ha expresado públicamente su desacuerdo con las políticas del chavismo, especialmente en cuanto a la restricción de libertades y la concentración del poder. Uno de los momentos más tensos ocurrió en 2007, cuando el Gobierno venezolano, entonces liderado por Hugo Chávez, canceló un concierto del artista en Caracas alegando “motivos de seguridad”. En la nota del ministerio venezolano de Educación Superior, del que dependía el recinto en el que se iba a celebrar un concierto que tenía todas las entradas vendidas, se alegaban motivos de seguridad, pero medios locales relacionaron el hecho con unas declaraciones de Alejandro Sanz durante una visita al país en 2004, en las que afirmó que le desagradaba el presidente. En aquella ocasión, preguntado acerca de Chávez, dijo: “No me gusta, tampoco me gustan los (gobernantes) de otros sitios, y el mío tampoco me parece que lo haya hecho muy bien [en ese momento el presidente en España era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero]. Yo no vengo a hacer revolución, vine a cantar. Pero si pudiera escribir una canción al país, se llamaría tres millones de firmas”, manifestó en referencia al número requerido para celebrar un referéndum revocatorio contra el presidente venezolano. Meses después, cerró la gira con un concierto en Miami donde mostró una camiseta con el lema “Chavez sucks (Chávez apesta)”.

Puedes leer la nota completa en El País