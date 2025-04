Lo anhelado por todos: Carlos Tevez buscará unir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un partido homenaje

Posteado en: Deportes, Titulares

Carlos Tevez manifestó su deseo de organizar un partido homenaje en La Bombonera, acompañado por grandes figuras del fútbol internacional como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La idea, según explicó en una entrevista con el canal Olga, es concretar un cierre formal con la hinchada de Boca Juniors, club con el que conquistó títulos locales e internacionales. “Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”, expresó el ex futbolista.

Por: Infobae

El Apache señaló que su intención es realizar el evento “a fin de año”, evitando que se mezcle con el calendario político del club en el próximo. “Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román (Riquelme), decirle del tema de la cancha. Está todo dando vuelta en la cabeza. Hay que poner la idea y, si la quiero hacer, es sentarme con Román. Sería cerrar un ciclo”, agregó. Consultado sobre los nombres que le gustaría invitar, Tevez fue directo: “Los juntamos. Los voy a buscar yo”, en referencia a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Luego, bromeó: “Si hay un penal por los puntos, lo patea Messi. Si es mi despedida, yo”.

También reveló con humor cómo los tiene agendados en su teléfono: “A Cristiano lo tengo como CR7. A Leo lo tengo como ‘enano’”. Entre otros invitados, mencionó a Van der Sar, Buffon, Chiellini y Evra, con quienes compartió etapas en el fútbol europeo. Sobre una posible carrera dirigencial, Tevez fue tajante: “No voy a ser presidente de Boca. No está en mi cabeza, primero porque no estoy preparado. Segundo, soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Tenés que saber ubicarte”.

Respecto a su futuro como técnico, afirmó que busca un nuevo desafío: “En las dos experiencias que tuve (Rosario Central e Independiente) no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso uno lo tiene que mejorar. El próximo paso como entrenador tiene que ser diferente”. En este sentido, no se candidateó al banco de Boca “por respeto a Gago”, pero reconoció que en un futuro le gustaría dirigir al Xeneize.

