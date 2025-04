Mariana González alza la voz por su esposo Rafael Tudares, quien cumple 100 días secuestrado

Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, alzó la voz este jueves por su esposo Rafael Tudares, quien acaba de cumplir 100 días de injusto secuestro por órdenes de Nicolás Maduro.

A continuación, el mensaje íntegro de Mariana González:

“RAFAEL TUDARES BRACHO

A 100 Días de su desaparición forzada por detención arbitraria

Hoy se cumplen 100 días de la inhumana situación de desaparición forzada por detención arbitraria de la cual es víctima mi esposo Rafael Tudares Bracho.

Cada día sin Rafael es una carga pesada y dura, pero en medio de la oscuridad, su recuerdo brilla en mí como una luz que me ha guiado.

En este tiempo de sufrimiento, en cada paso en mi lucha por encontrar a Rafael, he mantenido la fortaleza y determinación en el ejemplo que nos dio Jesús al cargar la cruz que sostuvo durante su vía crucis. En cierta forma, todos los familiares de víctimas de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, llevamos el peso de una cruz, de incertidumbre y dolor, pero también la esperanza de que la verdad y la libertad prevalecerán.

En todos estos días, semanas y meses, siempre he tenido presente a Jesús y ello me ha ayudado a obrar con determinación no obstante las circunstancias. No puedo dejar de pensar en cómo Jesús, a pesar de su dolor, nunca perdió la fe y nunca dejo de luchar por lo que es justo. Con esa fe y esperanza que nos dejó, me aferro a la esperanza de que un día sabremos la verdad sobre el paradero y situación de Rafael.

Hoy alzo mi voz por Rafael y por todas las personas que han sido víctimas de situaciones de desaparición forzada por detenciones arbitrarias. No podemos permitir que el silencio y la ausencia nos consuma. Exigimos justicia, dignidad, verdad y que aparezcan con vida quienes, como Rafael, todavía no han aparecido.

Sigamos luchando juntos teniendo presente que la fe y la memoria son nuestras mejores herramientas para alcanzar la verdadera justicia y libertad.

Mariana González de Tudares, ¡venezolana, esposa y madre!

Caracas, 17 de abril de 2025″