Fernando Pinilla: ¡Es un pecado con el pueblo venezolano!

Opinión

¿Ingenuos, de memoria corta o simples colaboracionistas? En los últimos días me han escrito varios pseudo dirigentes politiqueros en redes sociales, con comentarios que me explican lo que harán cuando estén en la Asamblea Nacional, según ellos: van a “elegir un nuevo CNE y TSJ”, así como “trabajar” para “frenar el cáncer rojo”; me pregunto: ¿esa oportunidad no la habíamos tenido en 2015 cuando ganamos la Asamblea de manera contundente con más de 7 millones de votos logrando elegir a 112 diputados contra 55 del oficialismo? Es que con la abstención que habrá, más la trampa de costumbre por parte del oficialismo, ¿Cuántos curules creen obtendrán? ¿De verdad alguien puede creer que, luego del desfalco del #28J, los pocos escaños que se obtengan serán respetados y oídos? Me encantaría escuchar los testimonios de los actuales diputados “opositores” en la AN y Consejos Legislativos, de cómo los han tomado en consideración en los últimos años. ¡Por favor!

Por eso no pueden caerles a mentiras al pueblo, ya fuimos mayoría en la AN y en su momento, más allá de las trabas del TSJ y la Constituyente, no hicieron nada, no se logró ningún beneficio para el país, como tampoco lo hizo ningún diputado, de la AN o Consejo Legislativo en el periodo siguiente, en muchos casos por sus intereses partidistas y económicos como también hacen ahora con lo sucedido el #28J.

Seamos sinceros: ¿Qué ha dejado las gobernaciones o alcaldías que hemos ostentando en 25 años? ¿Le solventaron el problema económico, social al país? ¿Algún diputado, alcalde, gobernador ha podido incidir directamente en solventar alguna problemática nacional? La respuesta es no y en muchos casos no es su culpa, le corresponde al gobierno nacional, es como tener cáncer y creer que solamente con fomentos o acetaminofén se puede curar la enfermedad.

No hay argumento que pueda sostener la participación en un proceso que nació viciado, lleno de irregularidades, cuyo destino es colaborar para la permanencia de la crisis como modelo de gobierno por seis años más, mínimo.

No es irreverencia, ni lucha el obviar y dilapidar una presidencial para buscar las migajas que le darán, a unos pocos, para convalidar el fraude electoral. Insisto: se necesita unidad, organización y dejar los egos y negocios turbios en la dirigencia nacional, el resto… ¡Es un pecado con el pueblo venezolano!

Fernando Pinilla / @fmpinilla