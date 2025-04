¿Cuánto ganaba el papa Francisco como pontífice del Vaticano? Este era su salario

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Como líder supremo de la Iglesia católica y jefe de Estado del Vaticano, el papa Francisco desempeñó una serie de funciones desde que inició su cargo en 2013, destacándose en acciones de liderazgo, visitas internacionales, adoctrinamiento y promoción de la paz y la justicia.

No obstante, el pontífice no fue acreedor de un salario tradicional por estas actividades. Aquí te contamos cuál era el pago que recibía.

¿Cuál era el salario del papa Francisco?

?De nombre secular Jorge Mario Bergoglio, el Obispo de Roma aclaró esta duda en el documental Amén: Francisco Responde, disponible a través de la plataforma streamming Disney +.

Francisco explicó su situación financiera al ser cuestionado por uno de los diez jóvenes con los que se reunió para conversar, y aseguró que, por el ejercicio de sus labores, no tenía una nómina ni recibía un salario fijo.

Según lo dicho por el papa, la compensación económica no le generaba preocupación, pues sus necesidades básicas estaban cubiertas por la Santa Sede; y, mencionó que sólo acudía a solicitar dinero cuando requería financiar algún gasto personal.

“A mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata (dinero) para comprarme zapatos, algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa porque sé también que me dan de comer gratis”, señaló.

Si tenía que hacer un gasto mayor, Francisco dijo que recurría a pedir ayuda a algunas personas que pudieran contribuirle, y cuando se enfrentaba a situaciones que requerían mayores recursos, como ayudar a causas sociales, los solicitaba al encargado de apoyos en el Vaticano.

