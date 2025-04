León Sarcos: El arte de dudar o los muchos que somos

Posteado en: Opinión

La duda modesta es el faro de los sabios. William Shakespeare

La duda: la escuela de la verdad. Sir Francis Bacon

Duda de todo y encuentra tu propia luz. Buda

Yo no dudo porque tengo varias opciones. Yo dudo porque hay otros dentro de mí que tienen diferentes convicciones. La duda nace de buscar en los muchos que hay en uno quién es el que puede rebelarse o reforzarte, enfrentarte o doblegarse, integrarse o acabar contigo. Cuáles de tantos de los postulados de tu religión son tan débiles para causarte inquietud. Cuáles de las figuras de la historia son exaltadas por encargo, cuáles son auténticas y cuáles falsificadas. Qué es lo que nos forma y qué es lo que nos deforma. Quién dice que hace bien para hacernos virtuosos o quién dice que hace mal para hacernos canallas. Qué hace bien al cuerpo para procurarle placer y qué para mantener la especie.

Si no nos conocemos, no estamos capacitados para dudar. Dudar nace de aprender a mirarnos y mirar. Por eso la esencia de la filosofía para Heráclito es admirar, que no es otra cosa que mirar después de muchas veces, maravillado. Temprano elevamos convicciones sustentadas en creencias que traemos y fundamos, y que la socialización, el entorno y ‘‘los otros’’ nos van moldeando. Y no es una tarea fácil, porque ese proceso nos enseña a diseñar una utopía personal que nos convoca a una o varias elecciones, donde vamos apartando opciones que solo se evocarán en el momento del tiempo recobrado, cuando aún en la espera, según mis cavilaciones, no todo está perdido.

Nos curamos de nuestras creencias mediante la reflexión que nos da referencias teóricas. Sin esa dimensión de racionalidad el hombre se vería guiado al fanatismo, que no es otra cosa que la aniquilación de sus creencias con la verdad. Porque las creencias no son susceptibles de una justificación teórica, pero eso no implica que no sean justificables en lo absoluto. Es necesario dar de ellas una justificación pragmática –en otras palabras, se verifican por sus resultados prácticos–. El pragmatismo siempre ha estado ligado al escepticismo anti dogmático.

El arte de dudar, de Óscar de la Borbolla

Saber mucho es a menudo la causa de dudar más. Montaigne

Este filósofo mexicano ha producido un libro encantador, titulado El arte de dudar, de una gran riqueza epistémica, escrito de manera amena, profunda e inteligible –pocas veces logrado por autores de esta disciplina, la filosofía– que tomaré como referencia, aunque la senda para indagar sobre el tratamiento y las conclusiones sean distintas a la dirección de mis comentarios.

Acepto su abordaje del tipo de duda, sea existencial o acerca del conocimiento, solo que mi exploración e interpretación del tema desemboca en un camino diferente, y para muchos inédito, al de, de la Borbolla: la duda tan corrosiva como el agua de mar, el ácido muriático, la desconfianza y el tiempo… La duda que nos detiene, nos paraliza, que puede llegar a obsesionarnos. Y, también, la duda que es capaz de socavar los cimientos del conocimiento y echar abajo el edificio entero del saber –hazaña realizada por Descartes, con su duda metódica–.

Y por qué no también, la duda de a quien le flaquea la fe y pone en duda la existencia de su dios; es decir, no la certeza del ateo ni la certeza del creyente, sino la duda que es el espacio en el que pueden encontrarse el ateo y el creyente. Me interesa –dice de la Borbolla, y a mí también– ese estado de inestable equilibrio entre el sí y el no. Ese de veras suspender el juicio y no saber si es blanco o negro, bueno o malo… La duda de la que hablo es esa que suscita el sencillo ‘‘que’’ ante el universo.

Para de la Borbolla, la idea de una vida finita es una verdad absoluta: uno cree que son importantes la fama, el éxito, el dinero, el poder, y cuando te encaras a este principio -para el que para mí no hay más allá, sino que simplemente es un precipicio hacia el abismo–, todas las cosas que considerabas valiosas de este lado se derrumban, se disuelven, pierden su importancia. La muerte, justo quizás sea la única certeza, es la que mina todo lo que aparentemente está en un pedestal.

El corte de, de la Borbolla

La duda es más cruel que la peor de las verdades. Voltaire

Una vez hecha buena parte de sus reflexiones, de una profunda riqueza para el tratamiento del tema, de la Borbolla hace un corte que me servirá de punto de partida a mis argumentaciones:

Nuestro presente es la materialización de nuestra utopía personal, el resultado de lo que diseñamos para nosotros, y hoy somos eso nos guste o no. Supongo que todos estamos al margen de nuestras respectivas edades. Con algo o con mucho entrenamos, quiero decir que acariciamos un proyecto, queremos algo, o buscamos algo todavía.

Esto significa que aún esperamos, que vivimos con la coartada de que tenemos un futuro por delante y eso nos sirve para ver la vida con gesto retador, y, sobre todo, para sentir que el punto en el que estamos, no es definitivo, que todavía nos falta. Sin embargo, el futuro es este momento en el que estamos pues el ahora es siempre el mañana de algún ayer. Siempre estamos ya en el futuro o, dicho de otro modo; vivimos en ese diseño que planificamos en una estación que quedó atrás.

En algún momento, la cuenta de cada uno quedará cerrada y habremos sido eso: una utopía trunca, un sueño a medias; porque la realidad, o, mejor aún, la realización entraña el principio de la ruina y, por eso, ni a Dios le salió bien el mundo y, por eso también, solo en el territorio intangible de nuestros sueños nos es dable concebir la perfección; aquí las cosas son lo que son; pocas, breves, deficientes, insatisfactorias, incompletas, carcomidas y a punto de pudrirse… Felices quienes no lo comprendan aún.

Su nihilismo exaspera, mi sueño dharmático nutre la espera, alienta las vidas por venir, se desembaraza de individualismo, y hace comuna la vida que desafía a un futuro para armar con buenas nuevas, en disputa con nuestros ancestros, para ver quién se queda con lo mejor que hemos cultivado nosotros, para retransmitirlos a los que vendrán.

¿Cómo se forja la utopía personal en la duda infantil y la adolescencia?

La duda es la madre de la invención. Galileo Galilei

Muchas y diversas opciones. En un abanico, ellas, las dudas, se nos ofrecen, en un proceso que será el inicio de la elaboración de la utopía de cada uno. A mi juicio, hay dos que ayudan a definirnos en nuestra infancia y adolescencia, y donde aparecen muchas opiniones de nuestros ancestros que se manifiestan en nuestros gustos, sentires e inclinaciones de distinta naturaleza.

Ellas son: nuestra creencia en un dios, que generalmente es heredado por tradición y como parte de nuestra cultura; y nuestra inclinación sexual, que empieza a perfilarse desde la niñez y que no resolvemos definitivamente sino después de la práctica, cuando hemos estado desnudos con otros y otras y, ya preparados, asumimos nuestra condición sexual, que puede tener variantes que son parte del enriquecimiento de la vida sexual y que no dejaron huellas en nosotros.

Lo que sabemos de Dios es lo que se nos impone en la educación que recibimos, como se impuso a nuestra cultura la religión cristiana por los conquistadores españoles. Nunca estuve convencido de que mi religión fuera esa que me vi obligado a aceptar de niño. Me molestó la idea de haber nacido pecador siendo un inocente, y el sentimiento de culpa, el más aterrador y tortuoso de los mecanismos de coacción utilizados por una religión.

Del estudio de las religiones aprendí y me enamoré del ritual cristiano-católico, el más bello y decoroso de todas las religiones y el de las oraciones más poéticas: el Ave María y el Padre Nuestro, el cual Jorge Luis Borges, siendo agnóstico, recitó moribundo en anglosajón, en inglés antiguo, en inglés, en francés y en español; y en sus confesiones a Adolfito Bioy Casares le comentó que el libro mejor escrito en toda la historia de la civilización cristiana sería el de los evangelios. Razón suficiente para que no excomulguen a este simple mortal por expresar las mismas confusas dudas.

Tiempo después comprobaría que en mi duda estaban presentes todos los ancestros wayuu, por parte materna. Observaba a mi madre de niño y descubrí que siempre privaba en ella, durante las contingencias naturales y humanas, su temor a sus dioses paganos, con mucha más fuerza que los castigos estipulados como parte de la violación de los mandamientos cristianos. Y confieso que siempre veneró a Jesús como el salvador y nos instruyó en el catecismo. Mi padre fue católico, pero la educación religiosa estuvo a cargo de nuestra madre.

Expreso que los signos de este tiempo eran sentirme libre, no estar atado a ningún dogma o prejuicio, abrirme al mundo y a los seres humanos y dar apertura en mi alma a la justicia, la bondad, la fraternidad y el amor sin condiciones, más cercano a los rasgos que definen la amistad, que a los expresados en el romance.

¿Cómo se define la utopía personal a partir de las dudas juveniles?

La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges

La juventud será el tiempo de elegir el camino del oficio o profesión y la mujer con la que harás la vida ‘‘supuestamente para siempre’’; las dudas aparecerán por muchas vertientes. Hablarán muchos de tus antepasados para imponer una decisión que puede no ser la mejor de acuerdo a tus reales aptitudes vocacionales. Suele haber una fuerte disputa por imponer el criterio de cada uno. Al final se impondrá más tarde que temprano tu real vocación, luego del contacto más amplio y familiarizado con tu talento y con tu verdadero entorno, aun a costa del tiempo perdido.

Mi primera vocación de niño sería la de militar, después la de policía y finalmente, a través de la amistad con un exguerrillero que participó en la lucha armada, en la década del 60 en Venezuela, me vería influido por las ideas de izquierda, y la carrera ideal para aprender acerca del marxismo, en el momento que ingresaba a la universidad: la economía. En el fondo de mi conciencia estaría mi verdadera vocación que se desarrolló de manera natural, como suele acontecer cuando las condiciones para escribir son innatas.

En el caso de la elección amorosa, la duda era manifiesta entre más de seis opciones. Hasta que apareció la elegida y existió consenso entre los ancestros para seleccionar a la ideal, la que guarda todas las condiciones morales, proporciones estéticas e inteligencia luminosa, para postrarte sin mucho esfuerzo frente a su majestad. A esta fecha, es la duda amorosa la que resolví con más acierto. Su fruto, lo más bello y estimulante que me ha deparado la vida y el optar por la escritura –un poco tarde a tiempo completo–, el plano donde más satisfacciones emocionales e intelectuales he recibido hasta el presente.

¿Cómo se instrumenta la utopía personal a partir de la duda?

Cuando tengas dudas, di la verdad. Marx Twain

La consumación cotidiana de la vida amorosa y la apertura a otros horizontes trae numerosas dudas existenciales y cognitivas. La esfera amorosa, tanto por nuevas relaciones sociales, como por la profundización del conocimiento, conlleva un incremento vertiginoso de dudas sobre verdades que estaban asentadas sobre creencias, pero que carecían de experimentación. Sabías que el matrimonio garantizaba una compañía estimulante, una pareja para fundar una familia, pero nunca imaginaste cómo funcionaba, porque nunca entendimos que el matrimonio siempre es exploración, que todo no está dicho y que solo un dogmatismo religioso habla de un ‘‘para siempre’’.

Llegamos, parece mentira, la mayoría de las parejas, vírgenes al matrimonio, desconcertados; es un aprender a trocha y mocha, matando lo más sublime de los aprendizajes sobre el cuerpo. Estamos muy influidos por otras voces de las tantas que conviven en nosotros. Ellas sustituyen las enseñanzas que deberían empezar desde la primaria en la escuela, por las malas y brutales experiencias de quienes nos antecedieron. En el caso de las mujeres, aterradas de miedo, sin vitalidad inteligente para responder, solo gracias a la inercia del cuerpo pueden simular satisfacciones no pecaminosas.

Mientras transcurren los primeros años de juventud vamos edificando nuestra cosmovisión del mundo, que puede tener toda una base moral, ética y estética de nosotros, de lo que llevamos de los otros y del aprendizaje que tomamos de todo lo que vamos observando, conociendo y asumiendo. Las dudas se vuelven tan existenciales y novedosas, como las que van surgiendo del conocimiento que cada día afinca sus dientes con más insistencia en lo que siempre angustió a los demás, a los que nos antecedieron y ahora privan en nuestro escenario.

Creamos modelos de sociedad, referentes de países modelo, y sistemas de gobierno enemigos de la libertad. Elaboramos escalas de valor. Patrones de belleza. Gustos y preferencias musicales. Tipos ideales de relaciones humanas, amorosas y sexuales. Preferencias literarias, pictóricas, dancísticas y deportivas. Y elaboramos nuestros propios antídotos contra la depresión, el estrés y la angustia. Ponemos en una balanza nuestra utopía y la contrastamos con nuestras fuerzas físicas y el alcance de nuestros recursos materiales, y las expectativas estimadas del tiempo de espera. La vida no ha terminado, empieza en otro plano, en el de la trascendencia.

¿Cómo sobrevive la utopía personal frente a la duda, en el tiempo de espera de la muerte?

La duda como pecado: El cristianismo ha hecho todo lo posible por cerrar el círculo y ha declarado que la duda es pecado. Friedrich Nietzsche

Todo lo vivido hasta ahora ha sido una dura disputa para saber quiénes de los que vienen detrás y cuáles actuaciones y decisiones reúnen más condiciones asertivas para preservarlas y reproducirlas. De eso se trata el tiempo de espera, de confrontar el tiempo perdido con el tiempo recobrado, de ahí nacerá -en el tiempo de la reflexión sobre nosotros y el mundo-, lo que debemos completar para trascender. No entendido el trascender como la glorificación de una hazaña única, sino como la convicción humilde y honesta de que me voy satisfecho con mi actuación para volver a ser.

No entiendo el reposo, la jubilación, la fase última de la vida como el momento donde agotados, incompletos, insatisfechos, a punto de ‘‘pudrirnos’’ en un estacionamiento de carros desechables que empujan al deshuesadero porque no se nos utiliza o, no se nos da razón del porqué habitamos una vitrina ficticia donde nadie nos mira, porque somos seres de ayer que perdimos el encanto. Por el contrario, somos seres renovados para vivir más y mejor, que le sumamos a la vida, para que esta cobre más belleza y verdad en los seres humanos que abandonamos temporalmente.

Mis dudas religiosas

Mis creencias acerca de Dios y sus representaciones han variado sustancialmente. No profeso ningún dogma religioso, menos aún ideológico. Creo que todos los profetas son sagrados y deben respetarse y escucharse para después, como decía Pablo, quedarse con lo mejor. Mis dudas hoy se han multiplicado, sobre todo consciente de que, al final de mi ciclo vital, es mucho lo que he cambiado y demasiado lo que ha cambiado el mundo y mi manera de pensarlo y sentirlo.

He valorado, he tolerado, y siento un profundo respeto por todas las religiones monoteístas, especialmente la cristiana, que me dio la fe que con muchas dudas he profesado, al igual que por las doctrinas de vida como el budismo y las distintas filosofías, sobre todo el confucianismo; pero hoy más que nunca intuyo que somos la obra de una raza superior que solo espera por el abandono y la cura de nuestros vicios, defectos y perversiones: la envidia, el egoísmo, la vanidad, la codicia, la concupiscencia, el derroche, la mentira, la corrupción. Sometidos por el bien. Para consagrarnos como una civilización de virtuosos que viven para una paz perpetua. Esa continúa siendo mi utopía.

Sobre mis opciones íntimas y sociales

Tengo la inclinación sexual que me hace profesar el amor con la fuerza de una religión, cuya base es el amor al prójimo. En la pareja, el complemento de mi condición masculina y la transparencia del acercamiento de almas en que se funda la amistad.

Opto en materia de derechos humanos por el ejercicio de la ciudadanía y creo que los deberes y derechos que definen esa condición están cubiertos de un manto sagrado que solo violan los hijos del mal y los malvivientes sin dios y sin ley. Creo ciegamente en la democracia, de la cual soy hijo y discípulo de sus fundadores en el mundo y en mi país.

He perdido gran parte de la admiración que sentía por la democracia estadounidense y el respeto y el afecto que sentía por su cultura. Siempre ha tenido demasiadas grietas y vacíos que, obnubilado por sus hazañas en las dos guerras mundiales y la aplicación de la ley, tarde comencé a ver con claridad. Creo que hoy existen otros modelos políticos y otras culturas con muchos más valores de los cuales aprender, que del modelo de vida norteamericano, solo hecho para el consumo, el hedonismo, el pragmatismo y el imperativo científico y tecnológico. Los países nórdicos son un buen referente de lo mucho que podemos aprender de su modelo de organización social a futuro.

Pienso que igual sucede con la cultura milenaria china, que nunca ha buscado exportar su modelo y cuya historia sorprende y maravilla –aun cuestionando su sistema político–, por los avances logrados en los últimos treinta años con su particular socialismo de mercado.

Los muchos que somos

Creo que en el tiempo de espera debemos consagrarnos a mejorarnos humanamente, sin aspirar reconocimientos, recompensas y honores. Ser felices con lo que cada quien ha logrado, deseando más tiempo para hacer el bien. Ojalá cada uno de los seres humanos que aún sobreviven de las últimas generaciones, pudiera lograr mucho de lo que algunos hemos logrado: conocer bien a nuestros padres y saber a ciencia cierta qué hemos heredado como descendientes, en mi caso yo y mis hermanos, de ellos.

Puedo hoy, sin dificultad alguna, como si me viniera de una milenaria memoria, admirado del cruce entre ese hijo descendiente de España, mi padre, y esa india goajira de herencia wayuu, mi madre, obtener a fuerza de puro sentir, la copia genética de sus caracteres y los rasgos primarios de sus comportamientos. En mí desde muy niño, cuando admirado los observaba, descubrí pronto qué en mí era ella y qué en mí era él. Y después, joven, qué rasgos de ellos eran predominantes en cada uno de mis hermanos. Eso me ha facilitado, a lo largo de mi vida, una prolongación de sus vidas en nosotros y en los que vendrán; asunto que me prodiga una bonita tranquilidad espiritual.

Cuando elegimos entre las opciones que nos hacen dudar, no lo hacemos porque estemos obligados a ello, sino porque necesitamos confirmarnos en un momento de incertidumbre. Cuando elegimos, apartamos otras opciones temporalmente, pero no las cerramos. Siempre son como duendes que están a la expectativa para venir a ayudarnos tendiendo su mano. Son opciones que dejamos, pero nunca mueren: nos rondan, nos acechan, dispuestas como objetos, ideas, y sujetos, a sernos útiles. Incluso los espíritus de los muertos, para mí, son nuestra guardia pretoriana, soldados que con mucho celo, nos advierten peligros, nos escudan y protegen de males, enemigos y adversarios del pasado y del presente.

Amores en tiempo de espera

En cuanto a la duda amorosa, mi elección quedó invariable para la eternidad. Mi único amor, mi mujer, como siempre decía mi padre a mi madre como si fuera de su propiedad, seguirá presente en todas partes, particularmente en mis sueños, de los que estuvo hecha dueña desde que la conocí. No me he explicado de qué manera se puede soñar de manera tan recurrente con alguien, como si fuera una parte consagrada de mi propia sangre, de cuya juntura amorosa, ya navegaba en el tiempo una niña tan linda, tan libre y tan rápida como un colibrí.

Siempre creí que un día me libraría de ella en los sueños y ella recapacitaría y volvería a mi encuentro real. Sentía que la había perdido en la realidad, pero ganado para los sueños, y durante largos años habíamos sido felices de esa manera, pero, en mi caso he empezado a sentir que la extraño físicamente: su radiante belleza, su inteligencia, su sonrisa, la coquetería con las que se insinuaba a cualquier hora que fuera posible, los besos ardientes que empezaban con chispitas y terminaban contaminando los dos cuerpos de pasión como si fueran dos bolas de fuego.

Las discusiones en los dictados de algún ensayo que ella tipeaba y las grandes broncas que se prendían por puntos de vista sobre la composición, la sintaxis o la gramática. Los días de sugestivo e insinuante mutismo. Todo eso y muchas otras cosas comenzaban a ser nostalgiadas, como aquella muy especial en que ella me revelaba un secreto erótico: acaríciame las piernas, allí tengo mucha sensibilidad. En el tiempo de espera, yo soñaba un milagro, que ahora tengo muchas dudas de que acontezca, después de treinta largos e ilusos años soñando. Al final la llevo en mi alma y allí nadie puede distinguirla tanto como con mi amor yo lo he hecho.

Conclusiones

Si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes, en la medida de lo posible, de todas las cosas. Rene Descartes

Cada quien elabora una utopía, pero esa utopía no se acaba o se cierra con nuestra marcha temporal. Se mantiene, y si está bien proyectada, se reproduce en otros. Pero también, como todo acto humano, se va modificando con los cambios que operan en el ser humano y en el entorno. No todo está perdido cuando nos marchamos. Nos registramos en centenares de sonrisas, abrazos, choques de manos, besos ardientes, dulces y tiernos. En la memoria de canciones y en la música de grandes orquestas. En las temeridades de los niños que amamos, en el canto de los pájaros y toda la magia de la naturaleza, en los adioses de los abuelos y en los sonidos de la lluvia y del silencio.

En algún momento volveremos con mejores noticias y el alma renovada en el momento menos esperado. Para ello se necesita mucha confianza y menos miedo, más seguridad y más esperanza. Menos sentido de lo trágico y más sentido de lo fantástico, del bien acumulado. Más virtudes y abnegación y menos apego a lo material y al vicio. Más amor al prójimo de Jesús, más desapego, benevolencia y comprensión budista, más responsabilidad individual de la ilustración y más no violencia de Gandhi.

Leon Sarcos, abril 2025