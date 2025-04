La reacción de Pedro Pascal a una escena de la segunda temporada de “The Last of Us”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los espectadores de “The Last of Us” ya han podido ver una de las escenas más esperadas por los fans del videojuego, los cuales, incluso sabiendo lo que iba a ocurrir, han vuelto a sufrir en su sistema nervioso ante lo que se avecinaba. Pedro Pascal no ha sido menos, al ser el principal protagonista de la misma, y su reacción no podía ser otra que sentir una gran congoja, como él mismo ha confesado.

Por Diario AS

A continuación se mencionarán spoilers del segundo episodio de la temporada 2 de “The Last of Us”. ¡Deja de leer inmediatamente si aún no lo has visto!

Aún con un gran cambio, la escena de la muerte de Joel en el segundo episodio de esta segunda temporada de “The Last of Us” ha sido realmente traumático. Ya lo fue cuando The Last of Us Parte II fue estrenado en 2020, representando un momento que, mientras fue rompedor para todos los fans de la saga, también fue completamente divisivo, reuniendo dos bandos: quienes lo consideraban un momento memorable, aún siendo tremendamente triste y cruel, y los que directamente se acordaron de la familia de Neil Druckmann. ¿Cómo lo vivió el propio actor?.

“Estoy en negación activa”, reconoce Pascal. “Me doy cuenta de esto cada vez más a medida que envejezco, me encuentro cayendo en la negación de que algo haya terminado. “Sé que estoy conectado para siempre con muchos miembros de esta experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré en las circunstancias de interpretar a Joel. Y no, no le dedico mucho tiempo porque me pone triste”.

