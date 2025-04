Lo que dijo Diosdado Cabello a Nayib Bukele sobre el intercambio de rehenes (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello rechazó este miércoles la propuesta que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre un intercambio de prisioneros e insistió en que deben enviar de regreso a los venezolanos detenidos en ese país.

Durante la transmisión, mencionó que el mandatario salvadoreño “no es quien” para “poner condiciones”, sobre la liberación de los más de 200 migrantes. Además, descartó la posibilidad de una excarcelación de los presos políticos en Venezuela.

“Están violando todo el ordenamiento humanitario del mundo y están muy enredados ahora. Entonces pasan y le pasé la pelota a Venezuela. No, no, a pasar la pelota. Mándanos a la gente nuestra y tú no eres quien va a ponernos condiciones a nosotros. Aquí los terroristas van a pagar la justicia y no será usted el que nos diga nada, no, no, no”, expresó.

