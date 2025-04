Los audios inéditos que surgieron del papa Francisco: “Le pido a Jesús que la muerte no me duela”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En medio del luto mundial por la muerte de Francisco, Telenoche reveló este miércoles nuevos audios inéditos de la entrevista que Nelson Castro le realizó al sumo pontífice en 2019, en el Vaticano. En este segundo tramo de la conversación, el santo padre argentino habla con franqueza sobre sus últimos días antes de ser papa.

Por: TN

“Ya tenía todo preparado”, se escucha decir -en el primero de los audios- al entonces cardenal Jorge Bergoglio: “Me había adelantado a prepararme la pieza en el hogar sacerdotal en mi barrio. Una pieza normal, como la de cualquier cura ahí. Ya pensaba que iría a confesar a Flores, ya tenía el plan hecho”.

Su idea era una vida sencilla, alejada de los grandes escenarios. Incluso, reveló que había redactado el discurso para la misa del Jueves Santo y se lo había dejado listo al arzobispo auxiliar. “Estaba convencido de que mi vida sacerdotal estaba terminada”, expresó, y prosiguió: “Lo único que le pido a Jesús es que no me duela la muerte, porque no soy valiente para el dolor. Que me acompañe en ese momento, pero que no me duela”.

Antes de viajar al Vaticano, Bergoglio pasó por la Nunciatura y le dijo al entonces nuncio que regresaría a Buenos Aires el sábado previo al Domingo de Ramos. “Ningún papa asume en Semana Santa”, bromeó. Incluso le confió el nombre del que consideraba su candidato ideal para sucederlo en Buenos Aires. “No se lo voy a decir para no quemarlo”, le advirtió, aunque finalmente accedió a compartirlo con discreción.

El relato se vuelve aún más impactante cuando Nelson Castro explica que Francisco había presentado su renuncia dos años antes, al cumplir 75, y que el papa Benedicto XVI le había extendido el cargo por un par de años más. “Estaba convencido de que, pasada la Pascua, el nuncio empezaría a sondear a su sucesor”, cuenta el periodista. “Nunca imaginó que se convertiría en el próximo pontífice”.

Los audios, grabados en confianza y guardados con reserva por pedido del propio papa, revelan a un hombre que vivió en carne propia el desconcierto de lo inesperado. “Como la… el caminito, desde que se fue, nunca más volvió”, reflexiona Francisco, con una mezcla de humor y nostalgia.

