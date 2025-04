Demi Moore es nombrada la mujer más bella del año 2025

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cada año, PEOPLE sorprende a su audiencia al revelar el nombre de la persona más bella y este 2025 este título es de la actriz Demi Moore, un ícono en la industria de la belleza y del cine.

Por People en Español

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En una íntima entrevista con la publicación, la estrella de exitosas películas como The Substance y el clásico The Ghost, habló sobre cómo con el paso del tiempo aprendió a escuchar a su cuerpo y dejar de “torturarlo” como hizo durante sus inicios en Hollywood.

Moore confesó que hacía “locuras con la dieta y el ejercicio” para transformar su físico para sus papeles en filmes de los 90, como G.I. Jane. Además, llevaba entrenamientos que eran muy duros, como recorrer en bicicleta “unos 42 kilómetros” desde su casa en Malibú hasta los estudios Paramount.

“Aprecio más todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí”, dijo sobre envejecer en la industria. “No significa que a veces me mire al espejo y no diga: ‘Dios mío, me veo vieja’ o ‘Ay, se me está cayendo la cara’; lo hago. Pero puedo aceptar que así es como estoy hoy y sé que la diferencia hoy es que no define mi valor ni quién soy”, expresó.

Para leer la nota completa pulse Aquí