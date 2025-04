Omar Estacio: El Producto Interno Corrupto, per cápita

Posteado en: Opinión

El vituperado, Fondo Monetario Internacional, FMI, acaba de publicar su ranking mundial, 2025, de los países con mayor Producto Interno Bruto, PIB, per cápita.

Los lectores se servirán recordar que el referido indicador, contabiliza el valor de los bienes y servicios producidos por un país. Ese total, se divide entre el número de los habitantes respectivos y así se extrae el PIB per cápita.

Tales cálculos, por lo general, se utilizan como indicadores del nivel de riqueza o depauperación —como es el caso que nos ocupa— de cada uno de los habitantes de la nación evaluada.

Los siguientes son los diez países con más alto per cápita proyectado para el 2025 según el FMI: La monarquía parlamentaria de Luxemburgo, con un per cápita de dólares americanos USD de 154.915; la república parlamentaria de Singapur, con un per cápita de USD 153.610; Macao, mientras pueda mantener su estatus económico autónomo de la China comunista, con USD 140.250; Irlanda, con su gobierno parlamentario, con un USD 131.550; Qatar, monarquía absoluta, con un per cápita, USD 118.760; la monarquía, parlamentaria de Noruega, USD 106.540; Suiza, cuyo gobierno federal se basa en la tercera Constitución más antigua del Mundo, con un per cápita de USD 98.140; Brunéi, sultanato, antítesis de toda democracia, con USD 95.040; la república democrática, representativa y multipartidista de Guyana, con USD 91.380 para finalizar el top ten con EE. UU., y sus venerables checks and balances y el auto de fe según el cual nadie está por encima de la ley, con un per cápita de USD de 89.680.

Ni una sola de las naciones más prósperas según hemos visto, es comunista, comunera, ni socialista. Menos aún activista de esa chapuza que lleva el remoquete de Socialismo del Siglo XXI. Imposible, que Estados cuyos desgobernantes, figuren en el ranking de los más corruptos como los de cierta república o republiqueta supuestamente bolivariana, sean incluidos en ningún listado de prosperidad a menos que se trate de la prosperidad de sus bolsillos.

M. S. Swaminathan, arquitecto de la llamada “Revolución Verde”, cuyo genio y sentido humano, erradicó, por siempre, las hambrunas de la India, afirmaba que “El mapa del hambre, es el mapa de los gobernantes ladrones”.

En el caso específico de los saqueadores del Patrimonio Público de Venezuela, el cronista, ha elaborado su propio teorema. El cuadrado de la hipotenusa de las corruptelas es igual a la suma de los catetos de los enriquecimientos ilícitos, per cápita y a la “N” potencia, del llamado, Primero de Abordo de la RoboLución; de su parentela extendida; del hombre “Con el Mazo Dando”; de los “Hermanos Depravados”; del más Madrino de todos los generales. En una palabra, de la caterva del archiconocido “Tren de Miraflores”

Quiere decir que, si a esos exiguos USD 4.019,00 que se atribuyen a su per cápita, se le sumase la mega tajada de los susodichos cleptócratas, Venezuela estaría entre los primeros de cualquier ranking mundial de bonanza. Urgente, por tanto, “ponerles los ganchos” a esos peculadores, con comezón, picazón, con furor de Mesalina.

