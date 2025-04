José Gerbasi: El poder del momento

Posteado en: Opinión

En Venezuela, la incertidumbre política y social puede fácilmente hacernos perder la esperanza. Pero la clave para enfrentar la adversidad radica en un concepto profundo y universal: el momento presente. Vivir en el presente, aceptar que Dios sabe cuándo enviarnos lo que necesitamos, y confiar en que el cambio real toma tiempo, nos da la fuerza para perseverar.

El cerebro humano está diseñado para centrarse en el presente. Según la neurociencia, nuestra mente solo puede procesar lo que está sucediendo ahora. Cuando nos aferramos al pasado o nos obsesionamos con el futuro, generamos ansiedad. Al vivir en el momento presente, nuestra capacidad para tomar decisiones y gestionar emociones mejora notablemente. Este enfoque nos permite avanzar, incluso en tiempos de incertidumbre.

En Venezuela, la paciencia estratégica es esencial. No podemos apresurarnos en un camino que requiere perseverancia. Lo que necesitamos llegará en su momento, y aunque no lo entendamos ahora, cada día nos acerca más al cambio.

Vivimos en un mundo donde el reconocimiento externo parece ser la meta, pero la verdadera clave del éxito es buscar respeto, no atención. Como nos enseñan filósofos y psicólogos, la autoestima genuina se construye con acciones coherentes, no con validación externa. El respeto se gana por la integridad y la constancia, no por buscar la aprobación de los demás.

Siempre habrá alguien que no vea tu valor, no permitas que seas tú quien no lo vea. En la política venezolana, esta verdad es fundamental: debemos valorar la consistencia, no los discursos vacíos ni las promesas rápidas. El liderazgo genuino, el que nos llevará hacia la libertad, es el que se mantiene fiel a sus principios, incluso cuando las circunstancias son difíciles.

La frase “la sal y el azúcar se ven igual” es una metáfora poderosa para entender cómo las personas y las situaciones pueden parecer similares, pero tienen diferencias fundamentales. Hay quienes ven lo que quieren ver, proyectando sus propias expectativas, y hay quienes ven lo que realmente es, aunque no sea lo que desean.

En Venezuela, debemos ser cautelosos con las falsas promesas. La política no se resuelve con soluciones rápidas ni con líderes que prometen todo de inmediato. La verdadera transformación requiere tiempo, paciencia y un liderazgo que se mantenga firme ante la adversidad.

Aunque la paciencia es crucial, también debemos tener un sentido de urgencia. El cambio que necesitamos no llegará por esperar pasivamente; debemos actuar con determinación y claridad. La lucha por la libertad y el futuro de Venezuela requiere paciencia estratégica: seguir trabajando sin desesperarnos, pero sin perder de vista que cada día cuenta.

Como dijo Nietzsche: “Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo.” Nuestro porqué es Venezuela, es el sueño de un futuro mejor, y eso nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que otros digan o hagan.

La vida es el ahora. Hoy es el momento para actuar con propósito, para no caer en la desesperación ni en las promesas vacías. Venezuela necesita que cada uno de nosotros actúe con paciencia estratégica y sin prisa. No permitas que otros vean menos de lo que eres. El verdadero valor no está en la rapidez de los cambios, sino en la firmeza con la que luchamos por lo que es justo.

El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Hoy es el día para seguir luchando con esperanza y con la certeza de que, aunque el camino sea largo, estamos más cerca que nunca de conseguir lo que soñamos.

Vamos por mas..

@jgerbasi