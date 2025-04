Colombiana contó cómo consiguió la visa a EEUU con la inteligencia artificial (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Conseguir la visa a Estados Unidos a veces suele ser muy difícil de conseguir para los latinos. Y es que el primer paso, como conseguir la cita, puede durar hasta dos años en espera.

Por El Heraldo Colombia

Una usuaria de TikTok de nacionalidad colombiana, llamada Karen Agudelo Londoño, contó a través de un video cómo puso obtener la visa utilizando la inteligencia artificial (IA).

Explicó que acudió al ChatGPT para poder prepararse para la entrevista que hacen en la Embajada de los Estados Unidos, en Bogotá, y así poder obtener la visa.

Video: TikTok karinaagudelolondo

“Me metí a la página de la embajada y diligencié un formulario (DS-160). Lo hice yo solita y sin asesoría de nadie. Empecé a mirar muchos videos en Tiktok y busqué algunos en YouTube de cómo diligenciar ese formulario… y lo diligencié respondiendo con la verdad”, reveló Agudelo.

Dijo que no utilizó abogados y lo pudo hacer por su cuenta. “Yo misma me tomé la foto. De hecho, ni siquiera me había bañado. Fui y medio me peiné un poquito y me tomé la foto y quedó bien”.

