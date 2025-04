Epa Colombia preocupa a sus seguidores tras denuncia de su abogado: “Está muy mal”

Mientras Epa Colombia continúa pagando su condena, su abogado, Francisco Bernate, dijo en medio de una entrevista con el programa La red viral, que la joven, quien es madre de una niña, “está enferma”.

Además, el jurista afirmó que el estado de ánimo y la salud mental de la empresaria en la cárcel son preocupantes. De tal modo, Bernate indicó que Epa Colombia “está muy mal y es terrible”.

“Ya no está en un lugar seguro, no está en un lugar donde se sienta bien. Es terrible. Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene toda una serie de dificultades que son muy complicadas […]. Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”, dijo puntualmente Bernate en La red viral.