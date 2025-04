“Me cortaría los labios”: Actor Terrence Howard rechazó hacer de Marvin Gaye porque no quería besar a otro hombre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El actor Terrence Howard ha sido uno de los últimos invitados al podcast Club Random, del presentador estadounidense Bil Maher, y es motivo de un intenso debate en las redes por una de sus respuestas. El intérprete ha asegurado que rechazó el papel de protagonista en la película biográfica de Marvin Gaye cuando se enteró de que el cantante era homosexual.

Esa decisión estuvo basada, según Howard, en que no podría interpretar al 100% a un personaje homosexual y en que jamás podría besar a otro hombre.

“Estaba en casa de Quincy Jones y le pregunté: ‘Escucho rumores de que Marvin era gay. ¿Era gay?’. Y Quincy respondió: ‘Sí'”, ha argumentado el actor ante Maher.

El presentador, tras esta respuesta ha ido directo al grano. “¿Quieres decir que no podrías besar a un chico en la pantalla de una película?”, le ha preguntado a un Howar que ha respondido rotundo: “No. Porque no lo finjo. Eso me jodería. Me cortaría los labios. Si besara a un hombre, me cortaría los labios”.

Sabiendo el revuelo que esas palabras podían causar, el intérprete ha matizado que no por eso es un homófobo. “No me hace homófobo no querer besar a un hombre”, se ha explicado. “No puedo interpretar al 100% a un personaje así, no puedo adentrarme en un mundo que no conozco”, ha añadido.

