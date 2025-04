“Si tienen corazón, regrésenla”: Yorely, la madre venezolana a quien EEUU le arrebató a su hija

La tristeza y la desesperación se apodera de la casa de Yorely Escarleth Bernal Inciarte, una joven de apenas 20 años que fue deportada el pasado viernes 25 de abril de EE. UU. sin su hija de dos años, Maikelys Antonella Espinoza Bernal, quien permanece en un centro de acogida bajo la custodia del gobierno estadounidense.

Este martes, ella y parte de su familia brindó una entrevista exclusiva con Versión Final, en donde relatan el trayecto de Yorely hasta su deportación de vuelta a Venezuela, quien asegura fue “engañada” al no regresar con su niña.

“Un día antes de que me sacaran de EE.UU. me dan un papel que dice que mi hija va a viajar conmigo para Venezuela. Yo estaba contenta”, relató entre lágrimas.

Pero al momento de abordar el vuelo de deportación, la niña no apareció.

“Pregunto por mi hija, no me dicen nada. Me pongo a llorar, le dije a los de ICE que me ayuden y nunca me ayudaron en nada”.

La historia de Yorely, es una de tantas marcadas por la política migratoria estadounidense, ahora endurecida con el regreso de Donald Trump a la presidencia, aunque esta historia empezó bajo la administración anterior de Joe Biden.

Maikelys, conocida en su familia como Antonella, ha pasado más de un año entre centros de detención y hogares de acogida.

Según las autoridades, la niña fue separada de sus padres por razones de “seguridad y bienestar”, bajo sospechas no comprobadas de que sus progenitores forman parte del Tren de Aragua.

Sin embargo, la familia niega rotundamente esa acusación. “Mi abogada les pidió pruebas de lo que estaban diciendo, y nunca le dijeron nada”, aseguró la joven, quien dice no tener antecedentes penales.

