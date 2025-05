“Fue un infierno”: Karol G contó detalles de su relación con Anuel AA en su nuevo documental

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El miércoles, 30 de abril, se llevó a cabo el estreno de ‘Mañana fue muy bonito’, el documental de Karol G. El evento fue realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín y contó con la presencia de la cantante, figuras públicas, amigos y hasta seguidores de la paisa.

Por El Tiempo

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Durante esta exclusiva premier, ‘la bichota’ pudo compartir de un rato agradable con los asistentes y también dar unas palabras de agradecimiento antes del lanzamiento de la cinta.

‘Mañana fue muy bonito‘ es una producción de Netflix sobre la vida de la cantante. El documental muestra cómo fueron los inicios de Karol G en Medellín hasta su gran éxito a nivel mundial.

El documental estará disponible en Netflix a partir del 8 de mayo, pero los asistentes al evento pudieron ver escenas exclusivas con anticipación. Una de estas se ha hecho viral, ya que muestra cómo se sentía Karol G tras su ruptura con Anuel AA.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”.

Y agregó: “Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno“.

Para leer la nota completa click AQUÍ