Prefieren la humillación que luchar por algo mayor, por Fernando Pinilla @fmpinilla

Opinión

Se está forzando la normalización, el conformismo, la cohabitación y satanizan la oposición a la imposición de una farsa. Eso vivimos por estos días.

No es nuevo, nuestra historia política y sus patrones son cíclicos, los hemos vivido una y otra vez por 25 años y siempre los mismos actores, y algunos nuevos, hacen igual: se disfrazan de opositores y lavan la cara de Miraflores, pero además arremeten contra quiénes entendemos el juego macabro y nos oponemos, porque no tenemos más militancia que Venezuela, no buscamos cargos, ni estamos interesados en partidos famélicos y candidaturas irrelevantes para lo que realmente se necesita, que no es otra cosa que el rescate de la democracia, porque jugamos a la “política libre” estando en dictadura.

Luego de 25 años, el país ha registrado, según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), 35 elecciones: 6 presidenciales, 6 legislativas, 8 regionales, 7 municipales, 2 para asambleas constituyentes y 6 referendos, la realidad es que ha sido abrumadora la mayoría de victorias oficialistas (hoy muchas puestas en tela de juicio), excepto en el referéndum de 2007 cuando Venezuela dijo “no” a la reforma constitucional del difunto y la elección parlamentaria de 2015 ganada por la oposición de manera contundente. También hemos tenido algunas gobernaciones, alcaldías, diputaciones y otros cargos menores, pero el resumen es que ha sido poco o nada para lo que han servido.

Esos actores siempre han vendido la “defensa” de reductos de poder (alcaldías y gobernaciones) como excusa de su inoperancia de acciones mayores para el rescate real del país y así se nos ha ido la vida, viendo como tras cada fracaso electoral, y aún en las victorias, nada mejora.

Hoy te venden el mismo argumento bajo la excusa de que María Corina o Edmundo “no les dio instrucciones” y por eso ellos prefieren hacer parte del llamado inconstitucional y aceptan participar bajo las condiciones que les imponen. El único que habló y protestó, Enrique Márquez, ya saben dónde está. Para muchos dentro de los partidos la política en Venezuela es primero que el país, por eso no buscan hacer nada más.

Estamos ante un evento electoral lleno de irregularidades: tarjetas y habilitaciones exprés, sin información, sin un portal del CNE activo y una supuesta “oposición” la cual no tiene intención real de luchar por usted que me lee, que poco le importa el #28J con tal de mantener parcelas de poder ínfimas, pero lucrativas. Son esos personajes que les mienten, porque saben que no van a cambiar nada con algunas gobernaciones y diputaciones, pero les venden el #25M como una opción para rescatar la democracia.

Prefieren la humillación que luchar por algo mayor.