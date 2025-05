El País: Aumentan las peticiones para borrarse de la piel los tatuajes “sospechosos” de la lista Trump

Posteado en: Destacados, Internacionales

Olga quiere taparse su tatuaje. No se arrepiente de habérselo hecho, pero ahora preferiría no tenerlo. Es venezolana, tiene 20 años y vive en Texas. La marca en la piel la hace sentirse insegura, lo tiene en un brazo, justo encima del codo. Se trata de las siglas RHLM, que significan “Real Hasta La Muerte”. La frase es del reguetonero boricua Anuel AA, uno de los más populares del género. Es el título de su primer disco y un lema que repite en sus canciones. Él mismo la lleva tatuada en el cuello. Ella se lo hizo después de verlo en persona durante su último concierto en Texas el año pasado. Pero esa es la historia de Olga, la historia de la Administración Trump es que ese diseño está entre los tatuajes que identifican a los miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragua. Si algún oficial descubre su tatuaje, la joven podría ser detenida.

Por: El País

Por si fuera poco, Anuel AA fue uno de los artistas que apoyó públicamente a Donald Trump en su última campaña. “Es el mejor presidente que el mundo ha visto”, aseguró en un mitin en Pensilvania el agosto pasado. Allí, aseguró que la intención de Trump era ayudar a los latinos en Estados Unidos. Ahora su eslogan se ha convertido en un problema para Olga y para muchos otros emigrantes que se lo han tatuado por la admiración que sienten hacia el artista. En la lista de tatuajes “sospechosos” figuran diseños como un tren, una estrella, una corona, un reloj, o el logotipo de la marca Air Jordan.

Olga conoce venezolanos que han sido detenidos por sus tatuajes. Un buen día no supo más de ellos y presume que están en prisión o que han sido deportados, aunque ella no lo sabe. “Yo me lo hice porque me gusta mucho ese cantante. Siempre he sido fanática de él. Si dijera ‘Los pollitos dicen pío’, igual me la hubiera tatuado”, dice. “De todos modos, ahora es mejor que vaya a hacerme otra cosa arriba. Me da lo mismo lo que sea. Que nadie se entere de que yo soy ‘Real Hasta La Muerte’”.

Según varios tatuadores consultados por EL PAÍS en Texas, cada vez más personas acuden a cubrirse tatuajes con nuevos diseños superpuestos que oculten los que tenían. Julio es un tatuador cubano con cinco años de experiencia. Empezó en la isla y en Texas fue entrando en el negocio poco a poco, hasta hacerse conocido en el mundillo. Sin embargo, prefiere no dar a conocer su nombre real, porque no tiene documentos legales. “El negocio no se ha visto afectado. No he visto tanto una preocupación basada en significados, sino que quieren taparse tatuajes viejos porque dan la impresión de que están mal hechos o que son de pandillas”. Según su experiencia, “la mayoría quiere taparse estrellas, cruces y números”.

