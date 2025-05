Mensaje de Antonio Ledezma a delegados del Congreso Extraordinario de Alianza Bravo Pueblo

Posteado en: Política

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El evento contó con la participación del presidente electo Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado. Más de 2750 delegados de todos los municipios participaron en el encuentro que continuara progresivamente, hasta aprobar la nueva agenda de lucha, la estrategia que guiará estos renovados esfuerzos, los nuevos estatutos, la plataforma programática de ABP.

“Mensaje de Antonio Ledezma a los delegados del Congreso Extraordinario de Alianza Bravo Pueblo”

Queridas hermanas y hermanos: abepistas de corazones indomables, portadores de la llama sagrada de la libertad:

Desde lo más profundo de mi alma, como fundador de esta familia de lucha y esperanza que es Alianza Bravo Pueblo, me dirijo a ustedes con el pecho apretado por la emoción y los ojos encendidos por la certeza de nuestra causa. Nos reunimos en este Congreso Extraordinario Progresivo de ABP, no solo como un movimiento partidista, sino como un río desbordado de renovado compromiso con Venezuela; desde este cauce hacemos escuchar un grito unísono que resuena en las entrañas de nuestra patria herida. Somos la memoria viva de un pueblo que, el pasado 28 de julio, alzó su voz soberana con una valentía que estremeció al mundo. ¡Ese mandato no será silenciado!

Hoy, más que nunca, nuestro compromiso es inquebrantable. Nos unimos al liderazgo legítimo de María Corina Machado y de Edmundo González, nuestro presidente electo, en una lucha que trasciende lo grupal y se eleva sobre ambiciones coyunturales. Para ABP no hay tarea más urgente, ni misión más sagrada que hacer valer la voluntad de millones de venezolanos que con su voto, pintaron de optimismo el cielo de nuestra nación. Cada paso que demos, cada latido de nuestro corazón abepista, estará al servicio de esta causa que nos hermana: la redención de Venezuela.

Pero hoy, queridos abepistas, debemos hablar con el alma desnuda y el coraje a flor de piel. Participar en elecciones amañadas que buscan eclipsar la epopeya lograda el pasado 28 de julio, no es solo un error; es arrodillarse ante una maquinaria que no busca elegir, sino aniquilar. Es postrarse ante una dictadura que no quiere competidores, sino víctimas; que no desea vencedores, sino sombras reducidas a la nada. Aceptar esa artimaña es validar una traición que hiere el espíritu de nuestra lucha, que escupe sobre las tumbas de los mártires que dieron su vida por esta causa. Cada héroe caído, cada lágrima derramada, cada madre que enterró a su hijo en esta lucha de resistencia, clama desde el más allá: ¡No profanen nuestras sepulturas capitulando abyectamente! En ABP, preservando nuestra decencia y dignidad, No participaremos en farsas que traicionen a nuestros mártires. No cederemos ante la opresión.

En este Congreso, que se extenderá hasta julio, nos consagramos a forjar una agenda de lucha renovada, impregnada de un espíritu unitario que no conoce egoísmos. Con el desprendimiento que exige esta hora crucial, pondremos al servicio de la patria todas nuestras fuerzas, todos nuestros sueños, todas nuestras vidas. Nuestra tarea es titánica, pero sublime: levantar de sus cenizas a nuestra Venezuela, esa madre herida pero invencible que nos llama a ser sus redentores.

Con la serenidad de quienes saben que la historia nos observa, revisaremos las huellas de nuestro pasado, la fuerza de nuestro presente y, sobre todo, el horizonte cargado de oportunidades que nos espera. Actualizaremos y ajustaremos nuestras fronteras ideológicas, nuestras tesis programáticas y nuestros cuadros directivos, siempre con el espíritu de concordia abierto a los sueños inclusivos que nos unen, como los que brillan en el Plan Tierra de Gracia.

Seremos, como siempre, la voz inconfundible de los ciudadanos que encuentran en nuestros espacios un refugio para la creación, la contienda con propósitos nobles y la esperanza.

Y no olvidaremos, jamás, a nuestros hermanos venezolanos que esparcidos por el mundo, llevan en el alma el peso del exilio. Ellos son el rostro del dolor por la patria ausente, pero también el anhelo ardiente de un retorno que está cada día más cerca. A ellos les decimos: ¡Venezuela los espera con los brazos abiertos, y nosotros no descansaremos hasta que puedan volver a casa!

Hermanas y hermanos, este Congreso es un candil que nos alumbra en medio de la tormenta, es un canto de resistencia para espantar la adversidad y el pesimismo, es un pacto apasionado y eterno con nuestra tierra. Que nuestras voces se eleven con el fragor resistido a callar y que nuestras acciones sean la prolongación de la épica protagonizada por millones de ciudadanos el pasado 28 de julio. Que cada paso que demos resuene y deje la huella inconfundible del vigor de un pueblo que no se rinde.

¡Por los que cayeron, por los que resisten, por los que vendrán! ¡Por la patria que nos duele, nos inspira y nos grita VEN hijo mío!

Pues bien, Juntos, haremos que la victoria sea nuestra. ¡No hay marcha atrás, abepistas, que la historia nos llama!

Con mi fe inquebrantable,

Antonio Ledezma

Fundador de Alianza Bravo Pueblo

Nota de prensa