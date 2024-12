El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de noviembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Quieres decirlo todo, pero no dice mucho. Es como un miedo entre hablar y ser rechazado. Actualmente estamos en mercurio retrógrado y hablar puede ser imprudente. Aún cuando digas las cosas exactamente como son, podrían ser malinterpretados. Recuerda estos días: somos dueños de lo que callamos, y esclavos de lo que decimos. La prudencia es tu mejor aliada.

Tauro

Día para dedicarte a tu crecimiento espiritual y personal. Es posible que todo se desenvuelva un poco lento para tu gusto, pero no te preocupes, que al final del día te darás cuenta que si valió la pena el esfuerzo de la semana. Por otro lado, necesitas solucionar un problema entre tú y un ser querido. Conversa y aclaren los hechos.

Géminis

El pasado vuelve con sus verdades implacables, de esas que nos golpean a la cara y nos hacen pensar: ¿es en serio? Y si, si lo es, no solo es en serio. Es muy en serio y ahora no te queda otra opción más que enfrentar lo que sucede. No puedes evadir, pero tampoco reaccionar desproporcionadamente. Cálmate, respira profundo y actúa, solo cuando estés seguro del giro que le darás a ese historia.

Cáncer

No permitas que los demás decidan por ti. Solo tú sabes lo que te conviene y lo que no. Puedes buscar consejo y asesoría, pero al final tienes la última palabra. Hoy enfrentarás ciertas situaciones un poco difíciles que podrían desanimarte. Sigue adelante a pesar de los problemas, ten presente que todo tiene solución, y sino la tienen, igual, también pasará.

Leo

Es Domingo y te aconsejamos dejar de perder el tiempo en los problemas de otros. Dedícate a tus asuntos y enfócate en descansar y relajarte. Medita y reflexiona sobre lo sucedido en la semana y piensa cómo puedes hacer que la siguiente sea la mejor de tu vida.

Virgo

En cuanto a tu familia, poco o nada puedes hacer para convencerlos de hacer algo que no desean. Deja que las cosas fluyan y el tiempo te dará la razón. En el amor estás siendo aprensivo y poco comunicativo. Abre tu corazón y coméntale a tu pareja por el momento que estás atravesando, pídele tiempo y espacio paro volver a ser tú.

Libra

Te sientes un poco confuso. Por un lado tienes metas claras para el futuro inmediato, pero estás tan desordenado y haces tantas cosas la vez, que al final, no terminas ninguna. Te aconsejamos que uses el día de hoy para organizar tus ideas y crear un nuevo plan de acción. Aprende de los errores e intenta no cometerlos otra vez.

Escorpio

Estás atravesando un momento un poco difícil a nivel financiero. Por ahora no puedes hacer nada para mejorar, salvo seguir adelante, enfrentar las deudas y asumir tus compromisos económicos sin permitir que disminuya tu confianza en ti mismo, y mucho menos tus esperanzas.

Sagitario

Mira un poco más allá y te darás cuenta de que las cosas no están tan mal como pensabas. La mayoría de los problemas tienen solución, por supuesto, siempre y cuando seas objetivo y busques la forma de salir de él, sin queja y sin adoptar la posición de víctima. Sé más amoroso contigo mismo. .

Capricornio

Las discusiones estarán hoy a la orden del día. Aléjate de quien pretenda manipularte, de quienes hacen que tu vida sea más difícil. Por otro lado, disfruta el Domingo, te mereces lo mejor y solo tú tienes el poder para que este día sea maravilloso. Ríe, disfruta, pero sobre todo comparte con personas que sumen a tu vida.

Acuario

Tienes algunas invitaciones y no sabes cuál aceptar. Empieza por analizar en qué lugar te sentirás más cómodo y feliz y no hagas las cosas simplemente porque tengas que hacerlas. Es domingo, el día ideal para hacer lo que más te gusta y cargarte de energía positiva.

Piscis

Te sientes un poco cansado y es que no tomas ni un momento para relajarte. Hoy dedícate a ti, a tu familia y a preparar tus cosas para comenzar bien la semana. Duerme lo más que puedas, come rico y busca contacto con la naturaleza. Haz que tu domingo sea enriquecedor.